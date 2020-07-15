Когда состоятся местные выборы, решила Рада

https://racurs.ua/n141136-kogda-sostoyatsya-mestnye-vybory-reshila-rada.html

Ракурс

Верховная Рада во время заседания в среду, 15 июля, проголосовала за дату проведения местных выборов в Украине.

Проект постановления № 3809 о назначении очередных местных выборов поддержали 326 депутатов. Таким образом, выборы состоятся 25 октября.

Это постановление должны были принять еще 13 июля, однако тогда его отозвал президент Владимир Зеленский. В постановлении забыли о райсоветах. Эту «коллизию» срочно исправляли. В ней также говорилось о проведении выборов не во всех местных советах, а только в областных и в Киеве.

Сегодня нардепы голосовали уже за исправленный документ.

Как сообщалось, граждане Украины могут изменить свой избирательный адрес онлайн. Сделать это можно до 9 сентября.