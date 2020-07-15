Дату проведення місцевих виборів ухвалила Рада

https://racurs.ua/ua/n141136-datu-provedennya-miscevyh-vyboriv-uhvalyla-rada.html

Ракурс

Верховна Рада під час засідання у середу, 15 липня, ухвалила дату проведення місцевих виборів в Україні.

Проект постанови № 3809 про призначення чергових місцевих виборів підтримали 326 депутатів. Відтак вибори відбудуться 25 жовтня.

Цю постанову мали ухвалити ще 13 липня, проте тоді її відкликав президент Володимир Зеленський. У постанові забули про райради. Цю «колізію» терміново виправляли. У ній також йшлося про проведення виборів не у всіх місцевих радах, а тільки в обласних і в Києві.

Сьогодні нардепи голосували вже за виправлений документ.

Як повідомлялося, громадяни України можуть змінити свою виборчу адресу онлайн. Зробити це можна до 9 вересня.