Місцеві вибори 2020 — експерти розповіли, як змінити виборчу адресу, фото — Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n140440-miscevi-vybory-2020-eksperty-rozpovily-yak-zminyty-adresu-dlya-golosuvannya-infografika.html

Ракурс

Місцеві вибори 2020 року стартують із процедури зміни виборчої адреси. Ця опція стає доступною для громадян з 1 липня.

Процедура зміни виборчої адреси необхідна для того, щоб виборці, які живуть не за місцем своєї реєстрації в паспорті або не мають реєстрації, змогли проголосувати восени на місцевих виборах. Змінити адресу можливо до 9 вересня.

Щоб змінити виборчу адресу, необхідно подати паперову заяву про зміну виборчої адреси у відділ ведення держреєстру виборців, через уповноважену особу чи онлайн.

Процедура в мережі буде доступною лише на офіційному сайті Державного реєстру виборців. Здійснити її можна буде лише за наявності електронного цифрового підпису. Заяву не треба буде сканувати та надсилати, вона безпосередньо створюватиметься на сайті.

Необхідно вписати потрібні дані та підвантажити підтверджувальний документ щодо зазначеної адреси. У заяві треба вказати електронну пошту, на яку потім надішлють повідомлення про зміну виборчої адреси або про відмову в зміні.

Перевірити дані про себе у Державному реєстрі виборців онлайн можна в кабінеті виборця на сайті держреєстру.

У громадянській мережі ОПОРА розповіли, що ця процедура актуальна для приблизно 5 млн виборців:

1,4 млн внутрішньо переміщених осіб;

1 млн людей, які не мають зареєстрованого місця проживання (ті, хто втратили місце реєстрації через суд, були зняті з місця реєстрації в гуртожитку після навчання, а зареєструватись у новому місці не змогли);

3,3 млн так званих «трудових мігрантів», які мають місце реєстрації в одному населеному пункті, а реально живуть в іншому.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що в Україні з’явилася партія мерів «ПроПозиція». У Києві нову політсилу 19 червня презентували шестеро міських голів, які стали її засновниками (мер Дніпра Борис Філатов, очільник Житомира Сергій Сухомлин, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, міський голова Чернівців Олексій Каспрук, мер Кропивницького Андрій Райкович і міський голова Каховки Андрій Дяченко).