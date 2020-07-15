Мангера залишили під арештом — що відомо про його погрози свідкам, фото — Watсhers

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Ракурс

У справі про вбивство Катерини Гандзюк Печерський суд Києва продовжив термін дії запобіжного заходу Владиславу Мангеру до 11 вересня.

Підозрюваний у організації нападу і надалі перебуватиме у СІЗО Служби безпеки України у Києві.

В Офісі генпрокурора повідомили, що у зв’язку зі зволіканням Мангером і його адвокатами при ознайомленні із матеріалами кримінального провадження суд задовольнив клопотання прокурора та встановив граничний строк такого ознайомлення до 24 липня. Після цього обвинувальний акт спрямують до суду.

Адвокати Мангера просили відпустити їх клієнта додому. Під час засідання вони озвучили багато матеріалів зі справи, у тому числі про адресатів та можливі причини погроз Мангера.

Watсhers розповіли, що в суді Мангер, ймовірно, погрожував двом свідкам — фігурантам херсонського злочинного угрупування.

Голова Херсонської облради більше року після оголошеної йому підозри був на свободі і майже не мав обмежень, бо вніс заставу. У червні в Офісі генерального прокурора повідомили, що Мангер нібито погрожує двом свідкам у справі. Прокурори попросили суд арештувати Мангера. Він до суду не з’явився, і суд дозволив його затримати, а згодом арештувати на два місяці.

Як з’ясувалося, ті двоє, кому нібито погрожував Мангер, є фігурантами справи про злочинне угрупування, яке діяло в Херсоні у період, коли Гандзюк облили кислотою.

Павло Пилипенко та Сергій Брага, за даними прокуратури, чули розмову засудженого за напад на Катерину Гандзюк Сергія Торбіна та підозрюваного Олексія Левіна у час, коли вони ще не були офіційними фігурантами справи. Мангер фігурував у розмові як замовник нападу на Катерину.

Пилипенко останні два місяці сидів у СІЗО, а Брага був під домашнім арештом. У цей період вони обоє отримали погрози.

Нагадаємо, голова Херсонської обласної ради Мангер та екстрадований в Україну з Болгарії Левін підозрюються в організації нападу на Гандзюк.