Напад акули. Фото: Pixabay

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Напад акули зафіксували в Австралії. Постраждала жінка, яка займалася підводним плаванням з маскою на Великому Бар'єрному рифі.

За іронією долі, 29-річна потерпіла перебувала на відпочинку від знімання документального фільму про акул в штаті Квінсленд, Австралія. Про курйозний інцидент повідомили The Age.



Документаліст відпочивала на острові Фіцрой під час свого вихідного дня. Жінка вирішила відправитися пірнати з маскою на Великому Бар'єрному рифі, який розташований в декількох метрах від острова. Під час підводного плавання на неї напала акула.

Жінці відразу почали надавати допомогу медики, які були на місці події. Постраждала здивувала тим, що під час госпіталізації повідомила про свою надмірну любов до морських мешканців навіть після того, як акула завдала їй серйозних травм.

Я досі люблю акул! Вони прекрасні! — сказала постраждала, коли її відвозили до лікарні.

Після госпіталізації лікарі підтвердили, що жінка перебуває в стабільному стані, хоча й отримала низку важких поранень від зубів риби. Від укусів акули в неї залишилися глибокі рвані рани на лівій нозі, а також підозрюють перелом гомілки.

Любителька акул зараз почуває себе чудово. Її пристрасть до морських мешканців ніяк не анулював цей прикрий інцидент. Після одужання вона планує повернутися до фільмування життя акул.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що дайвери врятували від загибелі найбільшу акулу у світі.