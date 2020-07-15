Нападение акулы. Фото: Pixabay

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Ракурс

Нападение акулы зафиксировали в Австралии. Пострадала женщина, которая занималась подводным плаванием с маской на Большом Барьерном рифе.

По иронии судьбы, 29-летняя пострадавшая находилась на отдыхе от съемок документального фильма про акул в штате Квинсленд, Австралия. О случившемся курьезном инциденте сообщает The Age.

Документалист отдыхала на острове Фицрой во время своего выходного. Женщина решила отправиться нырять с маской на Большом Барьерном рифе, который находится в нескольких метрах от острова. Во время подводного плавания на нее напала акула.

Женщине сразу же принялись оказывать помощь медики, которые были на месте происшествия. В свою очередь, пострадавшая отличилась тем, что во время госпитализации заявила о своей чрезмерной любви к морским обитателям, даже после того, как акула нанесла её серьезные травмы.

Я всё ещё люблю акул! Они прекрасны! — сказала пострадавшая, когда ее увозили в больницу.

После госпитализации врачи подтвердили, что женщина находится в стабильном состоянии, хотя и получила ряд тяжелых ранений от зубов рыбы. У нее обнаружили глубокие рваные раны на левой ноге, а также подозревают перелом голени.

Любительница акул сейчас чувствует себя прекрасно. Ее страсть к морским обитателям никак не перечеркнул этот досадный инцидент. После выздоровления она планирует вернуться к съемкам.

Напомним, ранее мы сообщали, что дайверы спасли от гибели самую большую акулу в мире.