Лукашенко вызвали на дуэль — новости Беларуси

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Ракурс

Александра Лукашенко вызвали на дуэль из-за оскорбления чести. Соперником президента Беларуси хочет выступить ресторатор Вадим Прокопьев.

Обращение к президенту Лукашенко, в котором Прокопьев объяснил причину вызова главы государства на дуэль, бизнесмен опубликовал на своем YouTube-канале.

По словам беларуского ресторатора, Лукашенко назвал его «п****ом» (оскорбительным наименованием лица с нетрадиционной сексуальной ориентацией — ред.). Таким образом президент Беларуси якобы отреагировал на попытку Прокопьева создать в стране ассоциацию рестораторов для решения проблем с властью и лоббирования собственных интересов.

Прокопьев требует от Лукашенко публичных извинений или дуэли в формате боксерского спарринга в три раунда. В качестве секундантов ресторатор предложил пригласить главу МВД Юрия Караева и бывшего командира ОМОНа Юрия Подобеда. Прокопьев дал Лукашенко 24 часа на ответ.

Бизнесмен также утверждает, что направил свое обращение пресс-службе президента.