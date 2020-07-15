Рекорд заболеваемости COVID-19 обновлен в Киеве, фото — РБК

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Рекорд заболеваемости COVID-19 обновлен в Киеве. Коронавирус в столице подтвердили за сутки еще у 147 человек.

О самом большом приросте больных за весь период пандемии рассказал 15 июля мэр Виталий Кличко. Один человек за сутки умер, всего с начала пандемии в Киеве заболели уже 6 тыс. 497 человек.

В больницы за сутки привезли 29 пациентов, остальные больные находятся на самоизоляции. Самое большое число случаев заболевания обнаружили за прошедшие сутки в Шевченковском районе — 27, Дарницком — 22, Деснянском — 21 случай.

В столичных больницах с COVID-19 находятся 247 больных, причем 39 из них — в тяжелом состоянии, а семеро подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

В столице за период пандемии от коронавируса умерли 126 человек. Самой старшей больной было 95 лет, самой младшей — 25.

Более 62% умерших — люди старше 65 лет, 24% больных умерли в возрасте 50−64 года, 13% было до 49 лет. У большинства этих больных были хронические заболевания. В основном это — гипертония, сахарный диабет и ожирение.