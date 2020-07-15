Рекорд захворюваності на COVID-19 оновлено в Києві, фото — РБК

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Рекорд захворюваності на COVID-19 оновлено в Києві. Коронавірус у столиці підтвердили за добу ще у 147 людей.

Про найбільший приріст хворих за увесь період пандемії розповів 15 липня міський голова Віталій Кличко. Одна людина померла, загалом із початку пандемії в Києві захворіли вже 6 тис. 497 людей.

У лікарні за добу привезли 29 пацієнтів, решта хворих перебувають на самоізоляції. Найбільше випадків захворювання виявили минулої доби в Шевченківському районі — 27, Дарницькому — 22, Деснянському — 21 випадок.

В столичних лікарнях із COVID-19 перебувають 247 хворих, 39 із них — у важкому стані, а семеро підключені до апаратів штучної вентиляції легень.

У столиці за період пандемії від коронавірусу померли 126 людей. Найстаршій хворій було 95 років, наймолодшій — 25.

Понад 62% померлих — люди старші за 65 років, 24% хворих померли у віці 50−64 роки, 13% було до 49 років. Більшість хворих мали хронічні захворювання. В основному це — гіпертонія, цукровий діабет та ожиріння.