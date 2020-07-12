Новий рекордний приріст інфікованих COVID-19 зареєструвала ВООЗ, фото — DW

https://racurs.ua/ua/n141016-novyy-rekordnyy-pryrist-infikovanyh-covid-19-zareiestruvala-vooz.html

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Коронавірус у світі не спиняє темпів поширення. 12 липня Всесвітня організація охорони здоров’я зафіксувала черговий рекордний приріст кількості заражених.

ВООЗ повідомила про 230 тис. нових хворих за добу. Це новий рекорд приросту інфікованих. Раніше повідомлялося про 228 тис. випадків зараження 10 липня.

Добовий приріст померлих — приблизно 5,2 тис. летальних випадків. Смертність залишається стабільною — приблизно 5 тис. за день, відзначається в звіті.

За даними ВООЗ, загальна кількість інфікованих на планеті перевищила 12,5 млн чоловік, більше 561 тис. хворих на COVID-19 померли.

Топ-10 країн за кількістю хворих станом на 12 липня:

США — 3,1 млн осіб;

Бразилія — ​​1,8 млн;

Індія — 849,5 тис.;

Росія — 727,1 тис.;

Перу — 319,6 тис.;

Чилі — 312 тис.;

Мексика — 289,1 тис.;

Велика Британія — 288,9 тис.;

ПАР — 264,1 тис.;

Іран — 255,1 тис.;

Іспанія — 253,9 тис.

Згідно з даними ВООЗ, епіцентром пандемії залишається регіон Північної і Південної Америк (6,5 млн заразилися, 283 тис. померлих), далі йдуть Європа (2,9 млн і 203 тис. відповідно) і країни Східного Середземномор’я (1,3 млн інфікованих і 30,6 тис. померлих).