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Новый рекордный прирост инфицированных COVID-19 зарегистрировала ВОЗ, фото — DW

Новый рекордный прирост инфицированных COVID-19 зарегистрировала ВОЗ

12 июл 2020, 20:26
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Коронавирус в мире не останавливает темпов распространения. 12 июля Всемирная организация здравоохранения зафиксировала очередной рекордный прирост числа зараженных COVID-19.

ВОЗ сообщила о 230 тыс. новых больных в сутки. Это новый рекорд прироста инфицированных. Ранее сообщалось о 228 тыс. случаев заражения 10 июля.

Суточный прирост умерших — примерно 5,2 тыс. летальных исходов. Смертность остается стабильной — около 5 тыс. в день, отмечается в отчете.

По данным ВОЗ, общее число инфицированных на планете превысило 12,5 млн человек, более 561 тыс. больных COVID-19 умерли.

Топ-10 стран по числу больных по состоянию на 12 июля:


  • США — 3,1 млн человек;
  • Бразилия — 1,8 млн;
  • Индия — 849,5 тыс.;
  • Россия — 727,1 тыс.;
  • Перу — 319,6 тыс.;
  • Чили — 312 тыс.;
  • Мексика — 289,1 тыс.;
  • Великобритания — 288,9 тыс.;
  • ЮАР — 264,1 тыс.;
  • Иран — 255,1 тыс.;
  • Испания — 253,9 тыс.

Эпицентром пандемии остается регион Северной и Южной Америки (6,5 млн заразились, 283 тыс. умерших), далее следуют Европа (2,9 млн и 203 тыс. соответственно) и страны Восточного Средиземноморья (1,3 млн инфицированных и 30,6 тыс. умерших).

Источник: Ракурс


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