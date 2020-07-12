Новый рекордный прирост инфицированных COVID-19 зарегистрировала ВОЗ

Новый рекордный прирост инфицированных COVID-19 зарегистрировала ВОЗhttps://racurs.ua/n141016-novyy-rekordnyy-prirost-inficirovannyh-covid-19-zaregistrirovala-voz.htmlРакурс
Коронавирус в мире не останавливает темпов распространения. 12 июля Всемирная организация здравоохранения зафиксировала очередной рекордный прирост числа зараженных COVID-19.
ВОЗ сообщила о 230 тыс. новых больных в сутки. Это новый рекорд прироста инфицированных. Ранее сообщалось о 228 тыс. случаев заражения 10 июля.
Суточный прирост умерших — примерно 5,2 тыс. летальных исходов. Смертность остается стабильной — около 5 тыс. в день, отмечается в отчете.
По данным ВОЗ, общее число инфицированных на планете превысило 12,5 млн человек, более 561 тыс. больных COVID-19 умерли.
Топ-10 стран по числу больных по состоянию на 12 июля:
- США — 3,1 млн человек;
- Бразилия — 1,8 млн;
- Индия — 849,5 тыс.;
- Россия — 727,1 тыс.;
- Перу — 319,6 тыс.;
- Чили — 312 тыс.;
- Мексика — 289,1 тыс.;
- Великобритания — 288,9 тыс.;
- ЮАР — 264,1 тыс.;
- Иран — 255,1 тыс.;
- Испания — 253,9 тыс.
Эпицентром пандемии остается регион Северной и Южной Америки (6,5 млн заразились, 283 тыс. умерших), далее следуют Европа (2,9 млн и 203 тыс. соответственно) и страны Восточного Средиземноморья (1,3 млн инфицированных и 30,6 тыс. умерших).