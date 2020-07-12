Новый рекордный прирост инфицированных COVID-19 зарегистрировала ВОЗ, фото — DW

https://racurs.ua/n141016-novyy-rekordnyy-prirost-inficirovannyh-covid-19-zaregistrirovala-voz.html

Ракурс

Коронавирус в мире не останавливает темпов распространения. 12 июля Всемирная организация здравоохранения зафиксировала очередной рекордный прирост числа зараженных COVID-19.

ВОЗ сообщила о 230 тыс. новых больных в сутки. Это новый рекорд прироста инфицированных. Ранее сообщалось о 228 тыс. случаев заражения 10 июля.

Суточный прирост умерших — примерно 5,2 тыс. летальных исходов. Смертность остается стабильной — около 5 тыс. в день, отмечается в отчете.

По данным ВОЗ, общее число инфицированных на планете превысило 12,5 млн человек, более 561 тыс. больных COVID-19 умерли.

Топ-10 стран по числу больных по состоянию на 12 июля:

США — 3,1 млн человек;

Бразилия — 1,8 млн;

Индия — 849,5 тыс.;

Россия — 727,1 тыс.;

Перу — 319,6 тыс.;

Чили — 312 тыс.;

Мексика — 289,1 тыс.;

Великобритания — 288,9 тыс.;

ЮАР — 264,1 тыс.;

Иран — 255,1 тыс.;

Испания — 253,9 тыс.

Эпицентром пандемии остается регион Северной и Южной Америки (6,5 млн заразились, 283 тыс. умерших), далее следуют Европа (2,9 млн и 203 тыс. соответственно) и страны Восточного Средиземноморья (1,3 млн инфицированных и 30,6 тыс. умерших).