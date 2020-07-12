Беглецы-вирусологи из Китая заговорили — Пекин скрывал правду о коронавирусе, фото — Интерфакс

https://racurs.ua/n141006-beglecy-virusologi-iz-kitaya-zagovorili-pekin-skryval-pravdu-o-koronaviruse.html

Ракурс

Вирусолог из Китая, сбежавшая в США, заявила, что китайские власти скрывали правду об эпидемии коронавируса.

Ли-Мэн Янь якобы сбежала в США 28 апреля. Она работала в Школе общественного здоровья в Гонконге. По ее словам, в Пекине знали о COVID-19 раньше, чем публично о нем рассказали, сообщает Fox News.

Ученая утверждает, что руководители исследований, известные как одни из лучших экспертов в этой области, игнорировали исследования, которые Ли-Мэн проводила в начале пандемии. Эти разработки, по ее мнению, могли спасти жизни многих людей.

Один из друзей Янь, профессор Центра по контролю и профилактике заболеваний в Китае, знал о случаях инфицирования и 31 декабря рассказал ей о передаче COVID-19 от человека человеку — задолго до того, как Китай или ВОЗ признали, что возможно и такое распространение инфекции.

Янь сообщила о некоторых из этих открытий своему начальнику, а «он только кивнул» и приказал ей продолжать работать. 9 января 2020 года ВОЗ опубликовала заявление: «По мнению китайских властей, данный вирус может вызвать тяжелые заболевания у некоторых пациентов и не может передаваться между людьми».

Янь сказала, что она и ее коллеги по всему Китаю обсуждали особый вирус, но вскоре она заметила резкое изменение тона. Врачи и исследователи, которые открыто обсуждали COVID-19, вдруг «замолчали».

Вирусолог считает, что ученые в Гонконге должны были обо всем рассказать миру, особенно учитывая статус справочной лаборатории Всемирной организации здравоохранения. Она специализируется на вирусах гриппа и пандемиях.

Янь скрывается от своего правительства и считает, что ее жизнь в опасности. Однако, говорит она, риск того стоит, поскольку она говорит правду о COVID-19. Между тем в китайском посольстве заявили, что ничего знают о Ли-Мэн Янь, и опровергли ее слова.

«Ракурс» рассказывал, что ученые из лаборатории китайского Ухань «сдались западной разведке» и рассказали о настоящем происхождении коронавируса. Об этом заявил экс-советник президента США по нацбезопасности Стив Бэннон.

По его словам, ФБР сотрудничает с «перебежчиками», которые якобы делятся «убедительными доказательствами» вины власти КНР в пандемии. Эта информация поможет Западу подготовить обвинения против Пекина.

Бэннон пообещал, что общество «будет шокировано» новыми фактами. Ранее американский лидер Дональд Трамп неоднократно обвинял Китай в сокрытии информации о коронавирусе в начале эпидемии.