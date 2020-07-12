Втікачі-вірусологи з Китаю заговорили — Пекін приховував правду про коронавірус, фото — Интерфакс

https://racurs.ua/ua/n141006-vtikachi-virusology-z-kytau-zagovoryly-pekin-pryhovuvav-pravdu-pro-koronavirus.html

Ракурс

Вірусолог з Китаю, яка втекла до США, заявила, що китайська влада приховували правду про епідемію коронавірусу.

Лі-Мен Янь нібито втекла до США 28 квітня. Вона працювала у Школі громадського здоров’я в Гонконгу. За словами Лі-Мен Янь, в Пекіні знали про COVID-19 раніше, ніж публічно про нього розповіли, повідомляє Fox News.

Вона переконує, що керівники досліджень, які відомі як одні з найкращих експертів у цій галузі, ігнорували дослідження, які Лі-Мен проводила на початку пандемії. Ці розробки, на її думку, могли врятувати життя.

Один з друзів Янь, професор Центру з контролю і профілактики захворювань в Китаї, знав про випадки інфікування і 31 грудня розповів Янь про передачу COVID-19 від людини людині — задовго до того, як Китай або ВООЗ визнали, що можливе таке поширення інфекції.

Янь повідомила про деякі з цих відкриттів своєму начальнику, а «він тільки кивнув» і наказав їй продовжувати працювати. 9 січня 2020 року ВООЗ опублікувала заяву: «На думку китайської влади, даний вірус може викликати важкі захворювання у деяких пацієнтів і не може передаватися між людьми».

Янь сказала, що вона і її колеги по всьому Китаю обговорювали особливий вірус, але незабаром вона помітила різку зміну тону. Лікарі та дослідники, які відкрито обговорювали COVID-19, раптом «замовкли».

Вірусолог вважає, що вчені у Гонконгу повинні були про все розповісти світу, особливо з огляду на статус довідкової лабораторії Всесвітньої організації охорони здоров’я, що спеціалізується на вірусах грипу і пандеміях.

Янь переховується від свого уряду і вважає, що її життя в небезпеці. Проте, каже вона, ризик того вартий, оскільки вона говорить правду про COVID-19. Тим часом в китайському посольстві заявили, що нічого знають про Лі-Мен Янь, і спростували її слова.

«Ракурс» розповідав, що вчені з лабораторії китайського Ухань «здалися західній розвідці» і розповіли про справжнє походження коронавірусу. Про це заявив екс-радник президента США з нацбезпеки Стів Беннон.

За його словами, ФБР співпрацює з «перебіжчиками», які нібито діляться «переконливими доказами» провини влади КНР в пандемії. Ця інформація допоможе Заходу підготувати звинувачення проти Пекіна.

Беннон пообіцяв, що суспільство «буде шоковане» новими фактами. Раніше американський лідер Дональд Трамп неодноразово звинувачував Китай в приховуванні інформації про коронавіруси на початку епідемії.