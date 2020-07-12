Вчені з лабораторії Уханя здалися західним спецслужбам

Вчені з лабораторії Уханя дезертирували з Китаю на Захід. Фото: DW

https://racurs.ua/ua/n141001-vcheni-z-laboratoriyi-uhanya-zdalysya-zahidnym-specslujbam.html

Ракурс

Коронавірус у світі вже забрав понад півмільйона життів та занурив світову економіку в глибоку кризу, але досі достовірно не встановлено, хто винен у пандемії. Деякі китайські вчені з лабораторії Уханя «дезертирували» з Китаю на Захід і поділилися інформацією щодо виникнення коронавірусу.

Про це заявив колишній радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Стів Беннон, пише The Daily Mirror.

Беннон повідомив, що вчені з лабораторії Уханя, а також з інших китайських інститутів, які переїхали на Захід, поки що не спілкуються з пресою, але західні спецслужби вже отримали докази винуватості Китаю у появі коронавірусної інфекції.

Колишній радник президента США додав, що людство буде шоковане після оприлюднення цих фактів.

Беннон також зазначив, що свідчення також дали китайські вчені, які почали «дезертирувати» на Захід, починаючи з середини лютого цього року.

Як раніше писав «Ракурс», вчені з Гарвардського університету (США) стверджують, що коронавірус міг поширитися у Китаї ще у серпні 2019 року. Про це свідчать супутникові фотознімки парковок біля лікарень у китайському місті Ухань, яке вважається епіцентром пандемії.