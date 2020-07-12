Нову причину авіакатастрофи літака МАУ назвав Тегеран. Фото: Інформатор Київ

https://racurs.ua/ua/n141000-novu-prychynu-aviakatastrofy-litaka-mau-nazvav-tegeran.html

Ракурс

Авіакатастрофа літака МАУ в небі над Тегераном сталася ще 8 січня цього року, але Іран усіма силами намагається знайти виправдання діям своїх військових. У Тегерані заявили, що український літак був збитий через помилку в налаштуваннях комплексу ППО.

Іранська влада стверджує, що комплекс ППО раніше було переміщено і в процесі передислокації були порушені налаштування. Український літак помилково був пізнаний, як об'єкт, що наближається до Тегерану, повідомляється у доповіді Організації цивільної авіації Ірану.

Однак відомо, що літак МАУ вилітав зі столиці Ірану, а не заходив на посадку.

Також наголошується, що між комплексом ППО і центром не відбувся обмін даними, у зв’язку з чим, оператор ідентифікував літак як ворожу ціль. Не отримавши відповіді від координаційного центру ППО, він запустив першу ракету по літаку, а потім другу.

Як раніше писав «Ракурс», Тегеран усіма силами намагається ухилитися від обговорення питання щодо компенсації за авіакатастрофу МАУ. У Міністерстві закордонних справ України стверджують, що багато заяв Ірану дипломати отримують зі ЗМІ.