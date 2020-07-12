Приховані функції смартфонів розкрив експерт. Фото: Всетях

https://racurs.ua/ua/n140999-pryhovani-funkciyi-smartfoniv-rozkryv-ekspert.html

Ракурс

Приховані функції смартфонів істотно розширюють можливості сучасних гаджетів, але компанії Apple і Google не поспішають про них повідомляти рядовим користувачам.

Так, в Android та iOS є функції, які стежать за роботою апаратної частини смартфону. Про прихований функціонал смартфонів розповів експерт проекту «Цифровий громадянин» Володимир Гриценко, пише Lenta.Ru.

Наприклад, є функція зупинки зарядки смартфону, якщо у порт потрапила волога або бруд. Крім того, за допомогою спеціального функціоналу можна подивитися інформацію про рівень зносу акумулятора.

Також iPhone обладнаний функцією «оптимізованої зарядки», яка передбачає скорочення часу шкідливого для гаджету стану, коли він підключений до мережі, а батарея повністю заряджена.

Лише деякі власники смартфонів знають про корисний функціонал для роботи з файлами. Наприклад, у додатку «Файли» на iOS можна сканувати документи. Такий функціонал також є у деяких версіях Android, а у «стоковому» Android сканувати документи можна через Google Drive.

Смартфони iPhone також мають широкий функціонал для обробки фото і відео. Користувач може не тільки вибирати час початку і кінця ролика, але і повертати відео, а також змінювати розмір кадру. Також в iOS та Android реалізована можливість запису відео з екрану смартфону.

Крім того, в Android та iOS є функція щодо запобігання несанкціонованого доступу до інформації. Наприклад, зі смартфону з функцією захисту на вході, можна віддалено стерти інформацію, а також відстежити місцезнаходження гаждета у разі його крадіжки.

На деяких версіях Android передбачена можливість приховувати додатки, повідомлення або фотографії. У системі iOS поки що можна тільки приховувати фотографії.

Як раніше писав «Ракурс», компанія Apple відстежує та блокує смартфони, які були вкрадені з магазинів під час протестів у США. На вкрадений iPhone приходить повідомлення, що смартфон відстежується і інформація про його місцезнаходження буде передана правоохоронцям.