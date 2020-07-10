Збій на пристроях Apple — не працюють Viber, Privat24, Facebook

https://racurs.ua/ua/n140943-zbiy-na-prystroyah-apple-ne-pracuut-viber-privat24-facebook.html

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Масштабний збій стався сьогодні, 10 липня, на смартфонах, що працюють на базі мобільної операційної системи від Apple — iOS. Багато користувачів повідомляють, що у них перестали працювати Viber, Privat24, Facebook та інші додатки. При спробі відкрити, наприклад, месенджер Viber на iPhone різних моделей, додаток «злітає".

Також в різних країнах не працюють сервіси на телефонах c iOS, зокрема:

TikTok,

Spotify,

Tinder,

Monobank,

«Яндекс».

Збій в роботі системи iOS торкнувся користувачів з різних країн Європи. Дехто припускає, що проблема в Facebook SDK, який вбудовано у багато великих додатків для аналітики, таргетингу та авторизації. Сама Facebook вже заявила, що перевіряє скарги. Водночас, месенджер на Android і Windows працює нормально.

Зауважимо, що на платформі Android всі програми також продовжують працювати.

Нагадаємо, Viber в червні запустила для своїх користувачів функцію групових відеодзвінків за участю до 20 осіб.