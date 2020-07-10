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Ракурс
Збій на пристроях Apple — не працюють Viber, Privat24, Facebook

Збій на пристроях Apple — не працюють Viber, Privat24, Facebook

10 лип 2020, 15:15
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Масштабний збій стався сьогодні, 10 липня, на смартфонах, що працюють на базі мобільної операційної системи від Apple — iOS. Багато користувачів повідомляють, що у них перестали працювати Viber, Privat24, Facebook та інші додатки. При спробі відкрити, наприклад, месенджер Viber на iPhone різних моделей, додаток «злітає".

Також в різних країнах не працюють сервіси на телефонах c iOS, зокрема:

  • TikTok,

  • Spotify,

  • Tinder,

  • Monobank,

  • «Яндекс».

Сбой на устройствах Apple — не работают Viber, Privat24, Facebook

Збій в роботі системи iOS торкнувся користувачів з різних країн Європи. Дехто припускає, що проблема в Facebook SDK, який вбудовано у багато великих додатків для аналітики, таргетингу та авторизації. Сама Facebook вже заявила, що перевіряє скарги. Водночас, месенджер на Android і Windows працює нормально.


Зауважимо, що на платформі Android всі програми також продовжують працювати.

Нагадаємо, Viber в червні запустила для своїх користувачів функцію групових відеодзвінків за участю до 20 осіб.

Джерело: Ракурс


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