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Ракурс
Сбой на устройствах Apple — не работают Viber, Privat24, Facebook

Сбой на устройствах Apple — не работают Viber, Privat24, Facebook

10 июл 2020, 15:15
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Масштабный сбой произошел сегодня, 10 июля, на смартфонах, работающих на мобильной операционной системе от Apple — iOS. Многие пользователи сообщают, что у них перестали работать Viber, Privat24, Facebook и другие приложения. При попытке открыть мессенджер, к примеру, Viber на iPhone разных моделей, приложение «вылетает».

Также в разных странах не работают сервисы на телефонах c iOS, такие как:

  • TikTok,

  • Spotify,

  • Tinder,

  • Monobank,

  • «Яндекс».

Сбой на устройствах Apple — не работают Viber, Privat24, Facebook

Сбой в работе системы iOS затронул пользователей из разных стран Европы. Некоторые пользователи предполагают, что проблема в Facebook SDK, который встроен во многие крупные приложения для аналитики, таргетинга и авторизации. Сама Facebook уже заявила, что рассматривает жалобы. В свою очередь, мессенджер на Android и Windows работает нормально.


Отмечается, что на платформе Android все приложения также продолжают работать.

Напомним, Viber в июне запустила для своих пользователей функцию групповых видеозвонков с участием до 20 человек.

Источник: Ракурс


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