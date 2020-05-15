Ночью произошел глобальный сбой в работе YouTube. Фото: РИА Новости

https://racurs.ua/n138230-segodnya-nochu-proizoshel-globalnyy-sboy-v-rabote-youtube-karta.html

Ракурс

Видеохостинг YouTube сегодня ночью внезапно перестал корректно работать. В работе сервиса произошел глобальный сбой, который был зафиксирован с 2.00 до 3.00 по киевскому времени.

Об этом сообщает портал Downdetector, который фиксирует сбои в работе популярных интернет-сервисов.

Больше всего жалоб поступало от пользователей из США, Великобритании, Германии и Японии. Также были зафиксированы сбои в работе сервиса в Киеве, Донецке и Ровно.

Около 65% всех жалоб были связаны с проблемами при просмотре видеороликов. Около 32% пользователей жаловались на некорректную работу сайта, а 1% процент пользователей не могли войти в свои учетные записи.

Как ранее писал «Ракурс», после установки автоматического обновления Windows 10 пользователи начали жаловаться на многочисленные неполадки в работе компьютеров. Среди жалоб — «синий экран смерти», разрывы связи Bluetooth и Wi-Fi, проблемы с подключением и низкая производительность.