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Ракурс
Ночью произошел глобальный сбой в работе YouTube. Фото: РИА Новости

Сегодня ночью произошел глобальный сбой в работе YouTube (КАРТА)

15 мая 2020, 11:44
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Видеохостинг YouTube сегодня ночью внезапно перестал корректно работать. В работе сервиса произошел глобальный сбой, который был зафиксирован с 2.00 до 3.00 по киевскому времени.

Об этом сообщает портал Downdetector, который фиксирует сбои в работе популярных интернет-сервисов.

Ночью произошел глобальный сбой в работе YouTube. Фото: downdetector.com

Больше всего жалоб поступало от пользователей из США, Великобритании, Германии и Японии. Также были зафиксированы сбои в работе сервиса в Киеве, Донецке и Ровно.

Ночью произошел глобальный сбой в работе YouTube. Фото: downdetector.com



Около 65% всех жалоб были связаны с проблемами при просмотре видеороликов. Около 32% пользователей жаловались на некорректную работу сайта, а 1% процент пользователей не могли войти в свои учетные записи.

Как ранее писал «Ракурс», после установки автоматического обновления Windows 10 пользователи начали жаловаться на многочисленные неполадки в работе компьютеров. Среди жалоб — «синий экран смерти», разрывы связи Bluetooth и Wi-Fi, проблемы с подключением и низкая производительность.


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