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Ракурс
Вночі стався глобальний збій у роботі YouTube. Фото: РІА Новости

Сьогодні вночі стався глобальний збій у роботі YouTube (КАРТА)

15 тра 2020, 11:44
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Відеохостинг YouTube сьогодні вночі раптово перестав коректно працювати. У роботі сервісу стався глобальний збій, який було зафіксовано з 2.00 до 3.00 за київським часом.

Про це повідомляє портал Downdetector, який фіксує збої у роботі популярних інтернет-сервісів.

Вночі стався глобальний збій у роботі YouTube. Фото: downdetector.com

Найбільше скарг надходило від користувачів із США, Великої Британії, Німеччини та Японії. Також були зафіксовані збої у роботі сервісу в Києві, Донецьку та Рівному.



Вночі стався глобальний збій у роботі YouTube. Фото: downdetector.comБлизько 65% усіх скарг були пов’язані з проблемами під час перегляду відеороликів. Близько 32% користувачів скаржилися на некоректну роботу сайту, а 1% відсоток користувачів не могли увійти у свої облікові записи.

Як раніше писав «Ракурс», після установки автоматичного оновлення Windows 10 користувачі почали скаржитися на численні неполадки у роботі комп’ютерів. Серед скарг — «синій екран смерті», розриви зв’язку Bluetooth і Wi-Fi, проблеми з підключенням та низька продуктивність.


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