Вночі стався глобальний збій у роботі YouTube. Фото: РІА Новости

https://racurs.ua/ua/n138230-sogodni-vnochi-stavsya-globalnyy-zbiy-u-roboti-youtube-karta.html

Ракурс

Відеохостинг YouTube сьогодні вночі раптово перестав коректно працювати. У роботі сервісу стався глобальний збій, який було зафіксовано з 2.00 до 3.00 за київським часом.

Про це повідомляє портал Downdetector, який фіксує збої у роботі популярних інтернет-сервісів.

Найбільше скарг надходило від користувачів із США, Великої Британії, Німеччини та Японії. Також були зафіксовані збої у роботі сервісу в Києві, Донецьку та Рівному.

Близько 65% усіх скарг були пов’язані з проблемами під час перегляду відеороликів. Близько 32% користувачів скаржилися на некоректну роботу сайту, а 1% відсоток користувачів не могли увійти у свої облікові записи.

Як раніше писав «Ракурс», після установки автоматичного оновлення Windows 10 користувачі почали скаржитися на численні неполадки у роботі комп’ютерів. Серед скарг — «синій екран смерті», розриви зв’язку Bluetooth і Wi-Fi, проблеми з підключенням та низька продуктивність.