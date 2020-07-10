Власти обещают компенсации пострадавшим от пожаров на Луганщине. Фото: ГСЧС

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Компенсации пострадавшим от пожаров на Луганщине обещают представители власти.

Государство выплатит по 200 тыс. грн семьям пятерых погибших в пожаре в Луганской области. По 300 тыс. грн из бюджета выделят жителям пострадавших сел на восстановление или покупку домов. По 50 тыс. грн на ремонт и по 20 тыс. грн выделят людям, которые были на месте пожаров и пострадавшим. Об этом в комментарии «Громадському» сообщил председатель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай.

По словам чиновника, в ОГА уже на следующей неделе планируют получить предусмотренные для компенсаций средства. Для получения компенсаций за жилье, люди должны иметь документы о собственности на него. Однако, тем людям, которые таких документов не имеют, помогут их получить, а средства зарезервируют.

Гайдай добавил, что в селе Смоляниново и в дачном кооперативе есть полностью сгоревшие и поврежденные дома.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Кабинет министров выделит 300 тыс. грн каждой семье, которая потеряла дом. По 20 тыс. грн будет выделено каждому человеку, пострадавшему от пожаров. Отдельную сумму выделит правительство для семей погибших.