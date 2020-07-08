Пожары на Луганщине. Фото: Ковалев

https://racurs.ua/n140822-sotni-tysyach-griven-postradavshim-ot-pojarov-na-luganschine-poobeschal-zelenskiy.html

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Пожары в Луганской области не утихают уже три дня. Огонь уничтожил около сотни домов, а спасатели продолжают ликвидацию возгораний. В Луганскую область приехал и президент Владимир Зеленский.

Во время брифинга для СМИ он рассказал, что сейчас известно о пяти погибших, однако число жертв может увеличиться.

Огонь уничтожил 24 дома, еще около 60 зданий были сильно повреждены. Каждой семье, потерявшей дом, Кабмин выделит 300 тыс. грн, чтобы они смогли купить новое жилье. По 20 тыс. грн получит каждый человек, пострадавшей от пожаров. Отдельную сумму выделит правительство для семей погибших.

Также местная администрация будет помогать с временным расселением людей, потерявших дома. Этот вопрос обещают решить уже сегодня. Решение о выделении денежной помощи пострадавшим правительство должно принять на заседании 8 июля, которое начнется в 12.00.

Зеленский также отметил, что к тушению пожаров привлекли не только представителей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Луганской области, но и соседних регионов. Он хочет, чтобы в области увеличили количество необходимой техники, чтобы в будущем спасатели Луганской области могли самостоятельно справиться с такими ситуациями.

По словам главы ГСЧС, сейчас идет обследование всех сгоревших домов, их поочередно проверяют полицейские. Только после полной проверки станет известно точное количество погибших.