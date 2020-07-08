Пожежі на Луганщині. Фото: Ковальов

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Пожежі у Луганській області не вщухають вже три дні. Вогонь знищив близько сотні будинків, а рятувальники й надалі ліквідують загоряння. До Луганської області приїхав й президент Володимир Зеленський.

Під час брифінгу для ЗМІ він розповів, що наразі відомо про п’ятьох загиблих, проте кількість жертв може збільшитися.

Вогонь знищив 24 будинки, ще близько 60 будівель були сильно пошкоджені. Кожній родині, яка втратила дім, Кабмін виділить 300 тис. грн, аби вони змогли купити нове житло. По 20 тис. грн буде виділено кожній людині, яка постраждала від пожеж. Окрему суму виділить уряд для сімей загиблих.

Також місцева адміністрація допомагатиме з тимчасовим розселенням людей, які втратили будинки. Це питання обіцяють вирішити вже сьогодні. Рішення про виділення коштів постраждалим уряд має ухвалити на засіданні 8 липня, яке розпочнеться о 12.00.

Зеленський також зазначив, що до гасіння пожеж залучили не тільки представників Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) Луганської області, а й сусідніх регіонів. Він хоче, аби в області збільшили кількість необхідної техніки, щоб у майбутньому пожежники Луганської області могли самостійно впоратися з такими ситуаціями.

За словами голови ДСНС, наразі йде обстеження усіх згорілих будинків, їх по черзі перевіряють поліцейські. Тільки після повної перевірки стане відома точна кількість загиблих.