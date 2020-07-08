Пожежі на Луганщині — все, що відомо на цей момент

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Лісові пожежі на Луганщині впродовж кількох днів намагаються приборкати вогнеборці, однак спека та сильні пориви вітру перешкоджають їхнім зусиллям. Сьогодні рятувальники Держслужби України з надзвичайних ситуацій уточнили кількість загиблих внаслідок пожеж. Також в район лиха прибули очільник МВС Арсен Аваков та секретар РНБО Олексій Данілов.

Пожежа вранці 8 липня триває поблизу сіл Смолянинове, Капітанове і Воронове. Загоряння сухої трави та лісового масиву сталося на території Новоайдарського району Луганської області, інформує ДСНС.

Під час гасіння пожежі виявлено тіла чотирьох загиблих осіб та дев’ятеро осіб (з них двоє дітей) госпіталізовано, — йдеться в уточненому повідомленні рятувальників.

Окрім цього, пожежники евакуювали з житлових будинків села Смолянинове та дачного кооперативу «Вовче озеро» 30 осіб (з них 13 дітей). Ще 30 осіб було відселено. До гасіння залучено понад 1,2 тис. осіб та два літаки АН-32П. На місці пожежі розгорнуто оперативний штаб і пункт життєзабезпечення.

Загалом в місцевій лікарні перебуває 27 осіб, з них 17 дітей, зі слів лікарів їх стан стабільний, — повідомив правозахисних Павло Лисянський у Фейсбук.

Очільник МВС Арсен Аваков зазначив, що над ліквідацією пожежі працює особовий склад ДСНС, Нацполіції, Національної гвардії та 200 одиниць техніки.

Вогнем знищено 23 житлових будинки та 80 дачних будинків, пошкоджено 36 житлових будинків, — вказано у повідомленні МВС.

Тим часом голова Луганської облдержадміністрації Сергій Гайдай звернувся до Кабміну щодо визнання масштабних пожеж на Луганщині надзвичайною ситуацією державного рівня, що дозволить виділити кошти з держбюджету на ліквідацію наслідків стихійного лиха.

Також проведено аеророзвідку території лісу, де виникла пожежа, та визначено 15 осередків горіння хвойної підстилки, — розповів директор Департаменту з питань цивільного захисту та територіальної оборони облдержадміністрації Олександр Чалий.

За даними Луганського регіонального центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, допомогу надано 43 постраждалим, з яких 34 на місці (без госпіталізації). Госпіталізовано до лікарень Сєвєродонецька та смт Новоайдар — по семеро осіб.

Для прийняття на тимчасове розміщення громадян, що залишились без даху над головою, підготовлені два заклади, в яких одночасно можна розмістити 110 осіб.

Крім того, внаслідок пожежі у селищах Олександрівка, Смолянинове, Гречишкине, Новоахтирка понад тисяча абонентів залишилася без електропостачання та газопостачання.