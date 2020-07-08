Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Лісові пожежі тривають на Луганщині, на допомогу прийшли й військові (ВІДЕО)

Лісові пожежі тривають на Луганщині, на допомогу прийшли й військові (ВІДЕО)

8 лип 2020, 08:29
999

Лісові пожежі продовжують гасити біля трьох сіл у Луганській області. Горіти почало три дні тому, але приборкати вогонь повністю поки не вдається.

Пожежа вранці 8 липня триває поблизу сіл Смолянинове, Капітанове і Воронове. Лісову пожежу гасять з двох літаків і понад тисяча рятувальників. Залучено й армійські резерви сил ООС — до 400 осіб. На Луганщину перекинули й пожежників із трьох прилеглих областей.

Як повідомляє прес-служба ООС, із Смолянинове та дачного кооперативу «Вовче озеро» вивезли 30 людей.

Учора пожежу розбурхав сильний вітер і вогонь перекинувся на Смолянинове. У селі згоріло 23, а пошкоджено 36 житлових будинків, знищено 80 дачних будинків.


Загинули, за різними даними, від трьох до шести людей.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter


.




Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів
﻿