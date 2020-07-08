Лісові пожежі тривають на Луганщині, на допомогу прийшли й військові (ВІДЕО)

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Лісові пожежі продовжують гасити біля трьох сіл у Луганській області. Горіти почало три дні тому, але приборкати вогонь повністю поки не вдається.

Пожежа вранці 8 липня триває поблизу сіл Смолянинове, Капітанове і Воронове. Лісову пожежу гасять з двох літаків і понад тисяча рятувальників. Залучено й армійські резерви сил ООС — до 400 осіб. На Луганщину перекинули й пожежників із трьох прилеглих областей.

Як повідомляє прес-служба ООС, із Смолянинове та дачного кооперативу «Вовче озеро» вивезли 30 людей.

Учора пожежу розбурхав сильний вітер і вогонь перекинувся на Смолянинове. У селі згоріло 23, а пошкоджено 36 житлових будинків, знищено 80 дачних будинків.

Загинули, за різними даними, від трьох до шести людей.