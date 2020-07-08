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Ракурс
Лесные пожары продолжаются на Луганщине, на помощь пришли и военные (ВИДЕО)

Лесные пожары продолжаются на Луганщине, на помощь пришли и военные (ВИДЕО)

8 июл 2020, 08:29
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Лесные пожары продолжают тушить около трех сел в Луганской области. Гореть начало три дня назад, но укротить огонь полностью пока не удается.

Пожар утром 8 июля продолжается вблизи сел Смоляниново, Капитаново и Вороново. Лесной пожар тушат два самолета АН и более тысячи спасателей. Привлечены и армейские резервы сил ООС — до 400 человек. На Луганщину перебросили пожарных из трех близлежащих областей.

Как сообщает пресс-служба ООС, из Смоляниново и дачного кооператива «Волчье озеро» вывезли 30 человек.


7 июля сильный ветер усилил пожар. Огонь почти уничтожил Смоляниново — сгорели 23 дома, до 40 строений повреждены, уничтожены 80 дачных домов. Погибли, по разным данным, от трех до шести человек.

Источник: Ракурс


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