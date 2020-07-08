Ворованные боеприпасы продавал военнослужащий на Одесчине. Фото: 34 телеканал

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Ракурс

В Одесской области задержан военнослужащий, который пытался сбыть ворованные боеприпасы, взрывчатые вещества и армейскую амуницию. Злоумышленник планировал реализовать 11 гранат Ф-1, 12 бронежилетов, 12 касок, 12 гранат РГД-5, две дымовые шашки и 4,9 кг тротила. Военнослужащий планировал получить от продажи 110 тыс. грн.

Весь «товар» был украден из воинской части и хранился в специально оборудованном злоумышленником схроне, сообщает Офис генпрокурора.

Военнослужащий был задержан после получения первой части денег в сумме 28,5 тыс. грн.

Во время обыска дома и автомобиля задержанного были обнаружены 12 бронежилетов и касок, а также три гранаты Ф-1. Остальные боеприпасы находились в схроне.

Кроме того, 2 июля правоохранителями был задокументирован факт продажи этим же военнослужащим двух гранат Ф-1 и РГД-5, а также бронежилета и каски за 5 тыс. грн.

Правоохранители расследуют детали хищения боеприпасов из военной части и заняты установлением возможных сообщников злоумышленника. Готовятся материалы для объявления задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Как ранее писал «Ракурс», в Донецкой области задержана группа торговцев оружием. Среди «товара» дельцов нашлось оружие, похищенное из украинских воинских частей в 2014 году во время аннексии Крыма. У злоумышленников были изъяты автоматы, гранаты, противотанковые гранатометы и более 5 кг взрывчатки.