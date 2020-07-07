Владимир Зеленский. Фото: Sputnik

https://racurs.ua/n140808-glava-napk-sostavil-i-vruchil-zelenskomu-dva-adminprotokola.html

Ракурс

Владимир Зеленский получил из рук главы Национального агентства по предотвращению коррупции Александра Новикова два административных протокола, которые были составлены за несвоевременную подачу президентом Украины сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии. Новиков лично занимался составлением административных протоколов на президента.

Теперь материалы будут переданы в суд. Об этом сообщила пресс-служба НАПК в Facebook.

В ведомстве подчеркнули, что равенство всех перед законом является основополагающим принципом демократического государства, который заложен в Конституции Украины.

Невзирая на должность и материальное благосостояния, все без исключения граждане должны следовать закону.

Как ранее писал «Ракурс», Зеленский сам сознался, что вовремя не задекларировал существенные изменения в его имущественном состоянии. В 2019 году после вступления в должность президента Украины Зеленский совершил покупку и продажу облигаций внутреннего государственного займа. Общая стоимость приобретенных и проданных долговых ценных бумаг превышала 50 прожиточных минимумов.

Таким образом, Зеленский должен был внести в Реестр деклараций сведения о существенных изменениях в имущественном состоянии в течение 10 дней с момента покупки и продажи облигаций, но не сделал этого.