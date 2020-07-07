Владимир Зеленский. Фото: Stockworld

https://racurs.ua/n140803-zelenskiy-soznalsya-v-narushenii-zakonodatelstva-napk.html

Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, лично проинформировал Национальное агентство по предотвращению коррупции о нарушении законодательства. Президент сознался, что он вовремя не задекларировал существенные изменения в его имущественном состоянии.

В 2019 году семья президента получила деньги в счет погашения стоимости облигаций внутреннего государственного займа на сумму 5,1 млн грн, а также приобрела облигаций еще на 5,2 млн грн, сообщает пресс-служба Офиса президента в Telegram-канале.

Зеленский должен был подать в Реестр деклараций сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии в течение 10 дней с момента покупки и продажи облигаций, потому что их стоимость превышала 50 прожиточных минимумов.

Однако в реестр такие сведения президентом добавлены не были.

Зеленский отметил, что все граждане Украины равны перед законом, поэтому он готов нести ответственность за это нарушение в соответствии с действующим законодательством.

Как раньше писал «Ракурс», в НАПК заявили, что Зеленский мог не декларировать свою поездку в Оман, потому что перелет и гостиницу оплачивала его жена Елена.