Володимир Зеленський. Фото: Stockworld

https://racurs.ua/ua/n140803-zelenskyy-ziznavsya-u-porushenni-zakonodavstva-nazk.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, особисто поінформував Національне агентство з питань запобігання корупції про порушення законодавства. Президент зізнався, що він вчасно не задекларував істотні зміни в його майновому стані.

У 2019 сім’я президента отримала гроші у рахунок погашення вартості облігацій внутрішньої державної позики в сумі 5,1 млн грн, а також придбала облігацій ще на 5,2 млн грн, повідомляє прес-служба Офісу президента в Telegram-каналі.

Зеленський повинен був подати до Реєстру декларацій повідомлення про суттєві зміни у майновому стані протягом 10 днів із моменту придбання і продажу облігацій, тому що їхня вартість перевищувала 50 прожиткових мінімумів.

Однак до реєстру такі відомості президентом внесені не були.

Зеленський зазначив, що усі громадяни України є рівними перед законом, тому він готовий нести відповідальність за це порушення згідно чинного законодавства.

Як раніше писав «Ракурс», у НАЗК заявили, що Зеленський міг не декларувати свою поїздку до Оману, тому що переліт і готель оплачувала його дружина Олена.