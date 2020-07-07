Лісова пожежа на Луганщині. Фото: ДСНС

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Ракурс

Лісова пожежа в Луганській області розгорілася з новою силою через пориви вітру. Виникло ще кілька вогнищ загоряння. У результаті пожежі загинула одна особа, ще дев’ятеро постраждалих госпіталізовані.

Вогнем знищено близько 80 дачних будинків садового кооперативу «Вовча яма» та близько 30 житлових будинків у селищах Смолянінове і Вовче, повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Наразі до ліквідації пожежі залучено 85 одиниць техніки та 361 рятувальник. На місце пожежі їдуть 37 автоцистерн та 220 рятувальників із Харківської, Донецької, Дніпропетровської та Полтавської областей.

Триває евакуація населення із небезпечних ділянок.

Як раніше писав «Ракурс», в епіцентрі масштабної лісової пожежі в Луганській області виявилися селища Вовче і Смолянінове. Рятувальники разом із лісниками намагаються приборкати стихію.