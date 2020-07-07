Лісова пожежа на Луганщині досягла осель, триває евакуація — фото і відео вогнеборців

https://racurs.ua/ua/n140797-lisova-pojeja-na-luganschyni-dosyagla-osel-tryvaie-evakuaciya-foto-video.html

Ракурс

Лісова пожежа на Луганщині 7 липня зайнялася з новою силою внаслідок сильних поривів вітру. Масштаби пожежі збільшилися — вогонь наблизився до осель у населених пунктах Вовче та Смолянінове.

Пожежа сталася у понеділок, однак її вдалося локалізувати вранці о 8.11. Тоді осередок займання охопив близько 85 га Борівського та Охтирського лісництв у Новоайдарському районі, — повідомили у головному управлінні ДСНС у Луганській області.

Згодом через пориви вітру вогонь перекинувся на селища Вовче та Смолянінове. Зараз там триває евакуація населення.

Травмованих та загиблих на пожежі не виявлено. Рятувальники разом з лісниками намагаються приборкати стихію.

На місці надзвичайної події працюють 326 осіб особового складу та 77 одиниць пожежної техніки. Їм допомагають рятувальники з Донецької області. Невдовзі до них приєднаються також харківські, дніпропетровські та полтавські вогнеборці.

Також рятувальники ліквідовують пожежу поблизу села Капітанове Новоайдарського району на території Капітанівського лісництва, площа якої складає близько 40 га.

Нагадаємо, 6 липня рятувальники Луганщини здійснили 10 виїздів на ліквідацію пожежі у екосистемі загальною площею 33 га та 10 разів виїжджали на ліквідацію загоряння сухої трави та гілля на відкритій території у житловому секторі. Найбільш від пожеж постраждали Новоайдарський, Білокуракинський та Троїцький райони.