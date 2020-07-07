Лісові пожежі лютують у США — фото і відео вогняної стихії

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Близько 50 масштабних лісових пожеж охопили західні й північні штати Америки після засушливої погоди та аномальної спеки, яка спостерігалася впродовж кількох останніх днів. Щонайменше 20 осіб потрапили до лікарень.

Біля Лос-Анджелеса вогонь охопив майже 450 га, у зв’язку з чим довелося евакуювати мешканців сотень будинків. У районі Сан-Франциско вогняна стихія вразила близько 400 га, повідомляє ABC News.

Близько 50 лісових пожеж палали в США на теренах від Каліфорнії до Міннесоти, — розповідає телеканал.

Ситуацію ускладнюють спека, посуха й поривчастий вітер швидкістю понад 60 км/год. Окрім Каліфорнії, вкрай складна ситуація спостерігається в Орегоні, Неваді, Аризоні, Юті, Колорадо та Вайомінгу. У цих штатах оголошено «червоний» рівень небезпеки.

У гасінні вогню задіяні сили пожежно-рятувальних служб та спеціальні гелікоптери.

В понеділок пожежні бригади боролися з полум’ям по всій Каліфорнії, оскільки там палали чагарники та суха трава неподалік місцевих ранчо. За словами місцевої влади, одна з пожеж спалахнула незадовго до 14.00 поблизу каліфорнійського шосе. Водіїв попередили про серйозні ускладнення під час руху.