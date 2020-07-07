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Лесные пожары бушуют в США — фото и видео огненной стихии

Лесные пожары бушуют в США, обнародована аэросъемка масштабов стихии

7 июл 2020, 12:46
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Около 50 масштабных лесных пожаров охватили западные и северные штаты Америки после засушливой погоды и аномальной жары, которая наблюдалась в течение нескольких последних дней. По меньшей мере 20 человек попали в больницы.

Близ Лос-Анджелеса огонь охватил почти 450 га, в связи с чем пришлось эвакуировать жителей сотен домов. В районе Сан-Франциско огненная стихия поразила около 400 га, сообщает ABC News.

Порядка 50 лесных пожаров бушуют в США на территории от Калифорнии до Миннесоты, — рассказывает телеканал.

Ситуацию осложняют жара, засуха и порывистый ветер скоростью свыше 60 км/ч. Кроме Калифорнии, крайне сложная ситуация наблюдается в Орегоне, Неваде, Аризоне, Юте, Колорадо и Вайоминге. В этих штатах объявлен «красный» уровень опасности.

В тушении огня задействованы силы пожарно-спасательных служб и специальные вертолеты.

В понедельник пожарные бригады боролись с пламенем по всей Калифорнии, поскольку там горели кустарники и сухая трава возле местных ранчо. По словам местных властей, один из пожаров вспыхнул около 14.00 вблизи калифорнийского шоссе. Водителей предупредили о серьезных осложнениях во время движения.

Лесные пожары бушуют в США, обнародована аэросъемка масштабов стихии

Лесные пожары бушуют в США, обнародована аэросъемка масштабов стихии

Лесные пожары бушуют в США, обнародована аэросъемка масштабов стихии


Лесные пожары бушуют в США, обнародована аэросъемка масштабов стихии


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