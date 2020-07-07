Самолет с 200 пассажирами аварийно сел в Крыму — подробности ЧП

https://racurs.ua/n140767-samolet-s-200-passajirami-avariyno-sel-v-krymu.html

Ракурс

Аварийная посадка самолет Boeing 747 произошла утром 7 июля в оккупированном Крыму. На борту во время аварийного приземления находились 200 пассажиров.

Экипажу пришлось заводить лайнер на посадку вручную. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.

Согласно предварительным данным, причиной экстренной посадки стал отказ электроники в кабине пилотов.

У пилотов в кабине погасло табло, посадка производилась в ручном режиме, — рассказал собеседник.



Известно, что самолет летел из российского Екатеринбурга. Информации о пострадавших в результате ЧП нет.

Напомним, ранее мы сообщали, что в России пассажирские самолеты едва не столкнулись в небе из-за халатности диспетчеров. Последние с опозданием заметили, что самолеты летят лоб в лоб и столкновения удалось избежать лишь в последний момент.