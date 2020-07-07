Новый коронавирус придет на смену Sars-CoV-2, фото — ТАСС

https://racurs.ua/n140766-novyy-koronavirus-pridet-na-smenu-sars-cov-2-uchenye.html

Ракурс

Появление нового коронавируса предсказывают ученые из Сингапура в ближайшее десятилетие. Он снова будет передаваться от животного к человеку.

Комментарий руководителя программы новых инфекционных заболеваний при Национальном университете Сингапура профессора Ван Линьфа цитирует газета The Straits Times.

Абсолютно точно стоит ожидать распространения нового коронавируса. Существует неопределенность, когда точно это произойдет и насколько серьезной будет вспышка, — признал эксперт.

Ученые всерьез обеспокоены, что Sars-CoV-2 может передаваться от человека к животным, а затем через некоторое время назад.

Ван Линьфа в 2013 году после обнаружения MERS (ближневосточного респираторного синдрома) предусматривал появление в ближайшие годы нового типа вируса. Он признал опасность ситуации в Южной Америке, где только в Бразилии число инфицированных превышает 1,6 млн человек. По его словам, «наиболее пессимистичной выглядит возможность обратного заражения летучих мышей, которые живут во многих местах».

Как показал опыт, эти животные переносят вирус бессимптомно и могут заражать как других животных, так и людей, — заявил ученый.

Заместитель руководителя Школы общественного здоровья при Национальном университете Сингапура Алекс Кук отметил, что сейчас реальное число инфицированных может быть в 10 раз выше официальных показателей.

Ученые не могут назвать точные цифры, поскольку у многих заболевание протекает без каких-либо симптомов, — сказал эксперт.



Единственным способом, по его словам, «является проведение анализов на антитела».

В конце мая американский ученый Майкл Грегер прогнозировал, что в будущем мир столкнется с новым «апокалиптическим» вирусом, по сравнению с которым коронавирус не будет казаться таким серьезным.