Новий коронавірус прийде на зміну Sars-CoV-2, фото — ТАСС

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Появу нового коронавірусу пророкують вчені з Сінгапуру у найближче десятиліття. Він знову буде передаватися від тварини до людини.

Коментар керівника програми нових інфекційних захворювань при Національному університеті Сінгапуру професора Ван Ліньфа цитує газета The Straits Times.

Абсолютно точно варто очікувати поширення нового коронавірусу. Існує невизначеність, коли точно це станеться і наскільки серйозним буде спалах, — визнав експерт.

Вчені серйозно стурбовані, що Sars-CoV-2 може передаватися від людини до тварин, а потім через деякий час назад.

Ван Ліньфа у 2013 році після виявлення MERS (близькосхідний респіраторний синдром) передбачав появу в найближчі роки нового типу вірусу. Він визнав небезпеку ситуації в Південній Америці, де тільки в Бразилії число інфікованих перевищує 1,6 млн осіб. За його словами, «найбільш песимістичною виглядає можливість зворотного зараження кажанів, які мешкають в багатьох місцях».

Як показав досвід, ці тварини переносять вірус безсимптомно і можуть заражати як інших тварин, так і людей, — заявив вчений.

Заступник керівника Школи громадського здоров’я при Національному університеті Сінгапуру Алекс Кук зазначив, що наразі реальна кількість інфікованих може бути у 10 разів вищою офіційних показників.

Вчені не можуть назвати точні цифри, оскільки у багатьох захворювання протікає без будь-яких симптомів, — сказав експерт.



Єдиним способом, за його словами, «є проведення аналізів на антитіла». Наразі з початку пандемії корона вірусу в світі заразилися понад 11,4 млн осіб, 534 тис. померли.

В кінці травня американський вчений Майкл Грегер прогнозував, що в майбутньому світ зіткнеться з новим «апокаліптичним» вірусом, у порівнянні з яким коронавірус не буде здаватися таким серйозним.