Суд заарештував підполковника СБУ. Фото: kpcdn.net

https://racurs.ua/ua/n140765-sud-areshtuvav-pidpolkovnyka-sbu-yakyy-vymagav-habar-za-nerozgoloshennya-obstavyn-smerti-nardepa.html

Ракурс

Підполковнику Служби безпеки України, який вимагав хабар за нерозголошення обставин смерті народного депутата, обрано запобіжний захід.

Печерський районний суд міста Києва взяв під варту заступника начальника одного з відділів управління СБУ в Одеській області. Офіцера спецслужби арештували прямо в залі суду, служителі Феміди визначили йому альтернативний запобіжний захід у виді застави розміром 9,7 млн грн. Про це 7 липня повідомила прес-служба Офісу генерального прокурора.

Правоохоронці встановили, що підполковник організував та керував бандою у складі чотирьох осіб. Зловмисники вимагали у підприємця хабар у сумі 250 тис. дол. за можливе нерозголошення відомостей щодо обставин загибелі народного депутата України, які можуть йому зашкодити. Бандити погрожували насильством родині потерпілого, якщо не отримають гроші.

У Венедіктової наголосили, що наразі і вживаються заходи для встановлення усіх причетних до вчинення злочину осіб.

Нагадаємо, днями на хабарі погорів заступник начальника одного з відділів прокуратури Рівненської області. У якості хабара прокурор вимагав два ноутбуки загальною вартістю 30 тис. грн.