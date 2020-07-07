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Ракурс
Суд заарештував підполковника СБУ. Фото: kpcdn.net

Хабар в 250 тис. дол. через справу про смерть нардепа вимагав чиновник СБУ — його запроторили за ґрати

7 лип 2020, 12:08
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Підполковнику Служби безпеки України, який вимагав хабар за нерозголошення обставин смерті народного депутата, обрано запобіжний захід.

Печерський районний суд міста Києва взяв під варту заступника начальника одного з відділів управління СБУ в Одеській області. Офіцера спецслужби арештували прямо в залі суду, служителі Феміди визначили йому альтернативний запобіжний захід у виді застави розміром 9,7 млн грн. Про це 7 липня повідомила прес-служба Офісу генерального прокурора.

Правоохоронці встановили, що підполковник організував та керував бандою у складі чотирьох осіб. Зловмисники вимагали у підприємця хабар у сумі 250 тис. дол. за можливе нерозголошення відомостей щодо обставин загибелі народного депутата України, які можуть йому зашкодити. Бандити погрожували насильством родині потерпілого, якщо не отримають гроші.


У Венедіктової наголосили, що наразі і вживаються заходи для встановлення усіх причетних до вчинення злочину осіб.

Нагадаємо, днями на хабарі погорів заступник начальника одного з відділів прокуратури Рівненської області. У якості хабара прокурор вимагав два ноутбуки загальною вартістю 30 тис. грн.

Джерело: Ракурс


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