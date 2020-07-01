Хабар ноутбуками вимагав прокурор у поліцейського на Рівненщині. Фото: АіФ

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Ракурс

Боротьба з корупцією — це одна з головних вимог українського суспільства. На хабарі погорів заступник начальника одного з відділів прокуратури Рівненської області. У якості хабара прокурор вимагав два ноутбуки загальною вартістю 30 тис. грн.

Хабар прокурор вимагав у в. о. начальника одного з відділень поліції Рівненської області, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

За це він обіцяв не притягувати поліцейського до кримінальної відповідальності у двох кримінальних виробництвах та прийняти рішення про їх закриття.

Під час отримання неправомірної вигоди прокурор був затриманий співробітниками Державного бюро розслідувань.

Наразі вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру та обрання йому запобіжного заходу.

Як раніше писав «Ракурс», начальник сектору кримінальної поліції одного з відділень Нікопольського райвідділу Нацполіції затриманий під час отримання хабара у 5 тис. дол. За винагороду він обіцяв «відмазати» фігуранта одного з кримінальних проваджень від ув’язнення.