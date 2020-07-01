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Ракурс
Хабар ноутбуками вимагав прокурор у поліцейського на Рівненщині. Фото: АіФ

Хабар ноутбуками вимагав прокурор у поліцейського на Рівненщині (ФОТО)

1 лип 2020, 19:48
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Боротьба з корупцією — це одна з головних вимог українського суспільства. На хабарі погорів заступник начальника одного з відділів прокуратури Рівненської області. У якості хабара прокурор вимагав два ноутбуки загальною вартістю 30 тис. грн.

Хабар прокурор вимагав у в. о. начальника одного з відділень поліції Рівненської області, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

За це він обіцяв не притягувати поліцейського до кримінальної відповідальності у двох кримінальних виробництвах та прийняти рішення про їх закриття.

Хабар ноутбуками вимагав прокурор у поліцейського на Рівненщині. Фото: Офіс генпрокурораПід час отримання неправомірної вигоди прокурор був затриманий співробітниками Державного бюро розслідувань.

Хабар ноутбуками вимагав прокурор у поліцейського на Рівненщині. Фото: Офіс генпрокурора


Наразі вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру та обрання йому запобіжного заходу.

Як раніше писав «Ракурс», начальник сектору кримінальної поліції одного з відділень Нікопольського райвідділу Нацполіції затриманий під час отримання хабара у 5 тис. дол. За винагороду він обіцяв «відмазати» фігуранта одного з кримінальних проваджень від ув’язнення.

Джерело: Ракурс


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