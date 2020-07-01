Взятку ноутбуками требовал прокурор у полицейского на Ровенщине. Фото: АиФ

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Ракурс

Борьба с коррупцией — это одно из главных требований украинского общества. На взятке погорел заместитель начальника одного из отделов прокуратуры Ровенской области. В качестве взятки прокурор требовал два ноутбука общей стоимостью 30 тыс. грн.

Взятку прокурор требовал у и. о. начальника одного из отделений полиции Ровенской области, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

За это он обещал не привлекать полицейского к уголовной ответственности по двум уголовным производствах и принять решения об их закрытии.

Во время получения неправомерной выгоды прокурор был задержан сотрудниками Государственного бюро расследований.

В настоящее время решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании ему меры пресечения.

Как ранее писал «Ракурс», начальник сектора криминальной полиции одного из отделений Никопольского райотдела Нацполиции задержан во время получения взятки в 5 тыс. долл. За вознаграждение он обещал «отмазать» фигуранта одного из уголовных производств от тюремного срока.