В Украине продолжается эпидемия коронавируса

https://racurs.ua/n140530-vspyshku-koronavirusa-obnarujili-v-psihonevrologicheskom-internate-v-kievskoy-oblasti-video.html

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Коронавирусная болезнь COVID-19 распространилась среди персонала и пациентов психоневрологического интерната с гериатрическим отделением, расположенного в городе Бородянка Киевской области.

Коронавирус обнаружен у пяти сотрудников и трех пациентов этого учреждения. Об этом во время сегодняшнего видеобрифинга сообщил глава Киевской облгосадминистрации Василий Володин.

Отмечается, что соответствующее ПЦР-тестирование проводилось 29 июня.

Все в удовлетворительном состоянии, без явных клинических проявлений, — подчеркнул Володин.

Чиновник отметил, что этот интернат расположен в отдельном трехэтажном здании. Учреждение закрыто на карантин. Сейчас в нем находятся 338 пациентов и 244 членов персонала.

Первым в этом заведении заболел 64-летний санитар, который сейчас находится на самоизоляции. Круг его контактных лиц среди подопечных и сотрудников установлен. Это 70 человек, им сделаны ПЦР-тесты.

Напомним, в мае вспышку коронавируса зафиксировали в интернате для пожилых людей на Ровенщине.