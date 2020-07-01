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В Украине продолжается эпидемия коронавируса

Вспышку коронавируса обнаружили в психоневрологическом интернате на Киевщине (ВИДЕО)

1 июл 2020, 19:30
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Коронавирусная болезнь COVID-19 распространилась среди персонала и пациентов психоневрологического интерната с гериатрическим отделением, расположенного в городе Бородянка Киевской области.

Коронавирус обнаружен у пяти сотрудников и трех пациентов этого учреждения. Об этом во время сегодняшнего видеобрифинга сообщил глава Киевской облгосадминистрации Василий Володин.

Отмечается, что соответствующее ПЦР-тестирование проводилось 29 июня.

Все в удовлетворительном состоянии, без явных клинических проявлений, — подчеркнул Володин.

Чиновник отметил, что этот интернат расположен в отдельном трехэтажном здании. Учреждение закрыто на карантин. Сейчас в нем находятся 338 пациентов и 244 членов персонала.

Первым в этом заведении заболел 64-летний санитар, который сейчас находится на самоизоляции. Круг его контактных лиц среди подопечных и сотрудников установлен. Это 70 человек, им сделаны ПЦР-тесты.


Напомним, в мае вспышку коронавируса зафиксировали в интернате для пожилых людей на Ровенщине.

Источник: Ракурс


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