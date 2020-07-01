В Україні триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n140530-spalah-koronavirusu-vyyavyly-v-psyhonevrologichnomu-internati-na-kyyivschyni-video.html

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Коронавірусна хвороба COVID-19 поширилася серед персоналу та пацієнтів психоневрологічного інтернату з геріатричним відділенням, розташованого в місті Бородянка Київської області.

Коронавірус виявлено у п’яти співробітників і трьох пацієнтів цього закладу. Про це під час сьогоднішнього відеобрифінгу повідомив голова Київської облдержадміністрації Василь Володін.

Зазначається, що відповідне ПЛР-тестування проводилося 29 червня.

Всі в задовільному стані, без явних клінічних проявів, — наголосив Володін.

Чиновник зазначив, що цей інтернат розміщений в окремій триповерховій будівлі. Заклад закритий на карантин. Зараз у ньому перебувають 338 пацієнтів та 244 члени персоналу.

Першим у цьому закладі захворів 64-річний санітар, який зараз перебуває на самоізоляції. Коло його контактних осіб серед підопічних та співробітників встановлене. Це загалом 70 людей, їм зроблені ПЛР-тести.

Нагадаємо, в травні спалах коронавірусу зафіксували в інтернаті для літніх людей на Рівненщині.