Як переносять коронавірус діти. Фото: Рубрика

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Ракурс

Коронавірус у дітей переважно протікає без ускладнень, але все ж у 8% педіатричних пацієнтів спостерігаються важкі ускладнення і потрібна інтенсивна терапія та респіраторна підтримка.

До такого висновку прийшли вчені, проаналізувавши дані з 25 європейських країн. Результати досліджень опубліковано в журналі The Lancet Child & Adolescent Health.

Раніше подібні дослідження проводилися у Китаї. В Іспанії та Італії дослідження проводилися на малій вибірці дітей із підтвердженим COVID-19 та представляли собою короткі повідомлення із попередніми висновками.

Вчені з Англії, Австрії, Іспанії та інших європейських країн під керівництвом Марка Тебрюгге з Університетського коледжу Лондона проаналізували 582 випадки COVID-19 у дітей у 82 медустановах Європи.

Було встановлено, що 363 дитини (62%) потребували госпіталізації, інші 219 дітей проходили амбулаторне лікування вдома. Близько 13% маленьких пацієнтів потребували кисневу підтримку. 31 пацієнт (5%) знаходився на CPAP-терапії, яка передбачає штучну вентиляцію легенів постійним позитивним тиском, а 25 дітям (4%) була потрібна штучна вентиляція легенів (включаючи 14 пацієнтів, яким спочатку проводилося лікування CPAP). Одному пацієнту була призначена мембранна оксигенація. Середня тривалість штучної вентиляції легенів склала сім днів.

Лихоманка була найчастішим симптомом коронавірусу і зустрічалася у 65% хворих. У половини хворих дітей спостерігалися інфекції верхніх дихальних шляхів, а у чверті маленьких пацієнтів — інфекція нижніх дихальних шляхів. Ураження шлунково-кишкового тракту зафіксовано у 22% пацієнтів. У 16% дітей симптомів не було.

У 47% дітей були виявлені зміни, якіспостерігаються підчас пневмонії. У 5% пацієнтів спостерігалися зміни, характерні для гострого респіраторного дистрес-синдрому, і усім їм знадобилася штучна вентиляція легенів.

Найчастіше для лікування застосовувався гідроксихлорохін, його приймали 40 дітей (7%). Близько 3% пацієнтів приймали ремдесивір. Системні кортикостероїди отримували 4% пацієнтів. Також для лікування застосовувалися імуноглобуліни, тоцилізумаб, анакінра та сілтуксімаб. Вчені не можуть сказати, який засіб був ефективнішим, тому що даних занадто мало.

Четверо пацієнтів (усі старші за 10 років) загинули. У двох дітей раніше не спостерігалося серйозних проблем зі здоров’ям. Одна дитина загинула від зупинки дихання поза лікарнею, ще один пацієнт помер у відділенні інтенсивної терапії. Третій пацієнт переніс трансплантацію стовбурових клітин 15 місяців тому. Четвертий — отримував паліативне лікування у зв’язку з ускладненням супутніх захворювань.

Дане дослідження показує, що діти і підлітки в цілому не так сильно страждають від COVID-19, як дорослі пацієнти.

Як раніше писав «Ракурс», вчені встановили, що коронавірусна хвороба COVID-19 у немовлят у віці до 90 днів, як правило, проходить у легкій формі зі слабким або відсутнім ураженням дихання.