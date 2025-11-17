Прапори України навколо будинку спікера парламенту Чехії. Фото:

Активісти розвісили українські прапори навколо будинку спікера парламенту Чехії.

Невідомі розмістили жовто-сині стяги на паркані помешкання голови чеської Палати депутатів від партії SPD Томіо Окамури в районі Бржевнов у Празі. Також українські прапори намалювали на сходах, ліхтарях, тротуарі та смітнику. Про це повідомили чеські медіа Novinky та ČTK.

Сам парламентар заявив, що «це, ймовірно, справа рук проукраїнських активістів, які відзначають 17 листопада — День боротьби за свободу і демократію». Окамура стверджує, що малюнки залишили не на його території, а в громадських місцях. Тому він не висуватиме звинувачень. Правоохоронці повинні будуть провести оцінку можливих завданих збитків.

Інформагентство ČTK заявило, що отримало лист, у якому активісти взяли на себе відповідальність за цей вчинок. Вони пояснили, що таким чином хочуть висловити своє невдоволення поведінкою керівництва країни.

Нагадаємо, 6 листопада Томіо Окамура наказав зняти з будівлі парламенту український прапор. У відповідь на наказ Окамури чеські депутати вивісили українські стяги з вікон своїх кабінетів.

Джерела: Novinky, ČTK