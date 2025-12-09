Президент Чехії призначив нового прем'єр-міністра. Фото:

https://racurs.ua/ua/n210774-u-chehiyi-pryznachyly-novogo-premier-ministra-vin-obicyav-skorotyty-dopomogu-ukrayini.html

Ракурс

У Чехії з’явився новий прем'єр-міністр — 8 грудня президент Петр Павел 8 грудня офіційно призначив новим главою уряду мільярдера й лідера партії ANO Андрея Бабіша.

У жовтні політична сила Бабіша перемогла на парламентських виборах. Новий прем'єр у своїй промові пообіцяв «боротися за інтереси громадян не лише вдома, а й у всьому світі». Про це повідомило чеське медіа CT24.

Я зроблю все можливе, щоб виконати програмну заяву уряду, і все можливе, щоб Чеська Республіка стала найкращим місцем для життя на всій нашій планеті, — сказав він.

Бабіш вже очолював чеський уряд упродовж 2017−2021 років. Наразі він є найстарішим політиком, який коли-небудь очолював уряд країни.

Як відомо, у липні цього року 71-річний Андрей Бабіш погрожував, що в разі перемоги його політичної сили на виборах уряд скасує ініціативу щодо поставок боєприпасів для України.

Партія ANO виступає за негайне припинення війни між Україною та РФ. Політсила вважає, що військова підтримка лише затягує збройний конфлікт.

Нагадаємо, у жовтні видання Politico інформувало, що угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан планує об'єднатися з лідером правопопулістської партії Чехії Андреєм Бабішем та премʼєр-міністром Словаччини Робертом Фіцо для створення альянсу. Ці сповідують схожі погляди щодо України й закликають до розмов з Росією, а не до економічного тиску на неї.

Джерело: CT24