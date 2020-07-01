Как переносят коронавирус дети. Фото: Рубрика

https://racurs.ua/n140529-kak-perenosyat-koronavirus-deti-issledovanie-uchenyh.html

Ракурс

Коронавирус у детей в основном протекает без осложнений, но все же у 8% педиатрических пациентов наблюдаются тяжелые осложнения и требуется интенсивная терапия и респираторная поддержка.

К такому выводу пришли ученые, проанализировав данные из 25 европейских стран. Результаты исследований опубликованы в журнале The Lancet Child & Adolescent Health.

Ранее подобные исследования проводились в Китае. В Испании и Италии исследования проводились на малой выборке детей с подтвержденным COVID-19 и представляли собой краткие сообщения с предварительными выводами.

Ученые из Англии, Австрии, Испании и других европейских стран под руководством Марка Тебрюгге из Университетского колледжа Лондона проанализировали 582 случая COVID-19 у детей в 82 медучреждениях Европы.

Было установлено, что 363 ребенка (62%) требовали госпитализации, остальные 219 детей проходили амбулаторное лечение дома. Около 13% маленьких пациентов требовалась кислородная поддержка. 31 пациент (5%) находился на CPAP-терапии, которая предполагает искусственную вентиляцию легких постоянным положительным давлением, а 25 детям (4%) требовалась искусственная вентиляция легких (включая 14 пациентов, которым первоначально проводилось лечение CPAP). Одному пациенту была назначена экстракорпоральная мембранная оксигенация. Средняя продолжительность искусственной вентиляции легких составила семь дней.

Лихорадка была наиболее частым симптомом коронавируса и встречалась у 65% больных. У половины больных детей наблюдались инфекции верхних дыхательных путей, а у четверти маленьких пациентов — инфекция нижних дыхательных путей. Поражение желудочно-кишечного тракта зафиксировано у 22% пациентов. У 16% детей симптомы полностью отсутствовали.

У 47% детей были обнаружены изменения, соответствующие пневмонии. У 5% пациентов наблюдались изменения, характерные для острого респираторного дистресс-синдрома, и всем им понадобилась искусственная вентиляция легких.

Чаще всего для лечения применялся гидроксихлорохин, его принимали 40 детей (7%). Около 3% пациентов принимали ремдесивир. Системные кортикостероиды получали 4% пациентов. Также для лечения применялись иммуноглобулины, тоцилизумаб, анакинра и силтуксимаб. Ученые затрудняются сказать, какое средство было эффективнее, так как данных слишком мало.

Четыре пациента (все старше 10 лет) погибли. У двух детей ранее не наблюдалось серьезных проблем со здоровьем. Один ребенок погиб от остановки дыхания вне больницы, еще один пациент умер в отделении интенсивной терапии. Третий пациент перенес трансплантацию стволовых клеток 15 месяцев назад. Четвертый — получал паллиативное лечение в связи с осложнением сопутствующих заболеваний.

Данное исследование показывает, что дети и подростки в целом не так сильно страдают от COVID-19, как взрослые пациенты.

Как ранее писал «Ракурс», ученые установили, что коронавирусная болезнь COVID-19 у младенцев в возрасте до 90 дней, как правило, проходит в легкой форме со слабым или отсутствующим поражением дыхания.