Депутат-предатель из парламента Крыма попал в Лукьяновское СИЗО

Василий Ганыш, фото: «Крым.Реалии»

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Экс-депутата парламента Автономной республики Крым Василия Ганыша, осужденного за государственную измену к 12 годам лишения свободы, задержали.

Сейчас он находится в Лукьяновском СИЗО Киева. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры автономной республики Крым.

На момент вступления приговора суда в законную силу, осужденный не находился под стражей и до сих пор безосновательно продолжал находиться на свободе, — отмечают в прокуратуре.

Ганиш был одним из депутатов Верховной Рады Крыма, которые 11 апреля 2014 года приняли участие в так называемом голосовании за российскую «Конституцию Крыма». В марте 2015 года СБУ объявила его в розыск.

В апреле 2015 года он был задержан на расположенном возле админграницы с временно оккупированным Крымом пункте пропуска «Каланчак», через который Ганыш пытался въехать на подконтрольную Украине территорию, чтобы навестить мать, проживавшую в городе Калуш Ивано-Франковской области.

В ноябре 2018 года Днепровский райсуд Киева признал его виновным в государственной измене и приговорил к 12 годам лишения свободы. Приговор экс-депутату вступил в силу в конце января этого года. Защита Ганыша пыталась его обжаловать.

Напомним, в конце июня ГБР сообщило о подозрении в государственной измене экс-президенту Виктору Януковичу и двум бывшим министрам обороны Украины.