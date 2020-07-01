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Рассмотрение в суде дела Порошенко отложили, фото — УП

Рассмотрение в суде дела Порошенко отложили

1 июл 2020, 18:49
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Петру Порошенко так и не избрали сегодня меры пресечения. После заслушивания сторон Печерский районный суд Киева решил отложить рассмотрение данного вопроса.

Следующее заседание состоится через неделю, 8 июля, в 11.00. Такое решение было принято в связи с вызовом дополнительных свидетелей.

Прокуроры просили применить для Порошенко личное обязательство до 10 июля, то есть всего на девять дней. Именно в этот день истекает срок расследования по делу, которое открыли в мае прошлого года.

Прокуроры также заявляли, что будут ходатайствовать о продлении срока следствия. Ходатайство о продлении сроков предварительного расследования до шести месяцев должен рассмотреть Печерский райсуд, причем отдельно от рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения.


Сегодня Порошенко в Печерском суде цитировал сталинского прокурора Андрея Вышинского и предлагал судье и прокурорам почитать выступления советских обвинителей.

Адвокат Порошенко Игорь Головань объявил отвод генпрокурору Ирине Венедиктовой и еще 12 прокурорам, но суд его не удовлетворил.

Источник: Ракурс


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