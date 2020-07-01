Порошенку обрали запобіжний захід, фото — УП

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Петру Порошенку так і не обрали сьогодні запобіжного заходу. Після заслуховування сторін Печерський районний суд Києва вирішив відкласти розгляд даного питання.

Наступне засідання відбудеться через тиждень, 8 липня, об 11.00. Таке рішення було прийнято в зв’язку з викликом додаткових свідків.

Прокурори просили застосувати для Порошенка особисте зобов’язання до 10 липня, тобто всього на дев’ять днів. Саме цього дня збігає термін розслідування у справі, яку відкрили торік у травні.

Прокурори також заявляли, що клопотатимуть про продовження терміну слідства. Клопотання про продовження термінів досудового розслідування до шести місяців має розглянути Печерський райсуд, причому окремо від розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу.

Сьогодні Порошенко у Печерському суді цитував сталінського прокурора Андрія Вишинського і пропонував судді та прокурорам почитати виступи радянських обвинувачів.

Адвокат Порошенка Ігор Головань оголосив відвід генпрокурору Ірині Венедіктовій і ще 12 прокурорам, але суд його не задовольнив.