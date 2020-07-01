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Китайські вчені пересаджували мавпам органи свиней
Печінку свині пересадили мавпі у Китаї, тварина вижилаhttps://racurs.ua/ua/n140527-pechinku-svyni-peresadyly-mavpi-u-kytayi-tvaryna-vyjyla.htmlРакурс
У Китаї лікарі військово-медичного університету військово-повітряних сил КНР провели серію експериментів з пересаджування піддослідним мавпам різних органів від свиней.
В результаті мавпа, якій пересадили печінку свині, залишається живою вже протягом двох тижнів після операції, повідомляє видання The Daily Mail.
За словами учених, це найдовший проміжок часу, впродовж якого тварина живе з органом, пересадженим від представника іншого виду.
Відповідні хірургічні операції відбувалися 13 червня. Іншим мавпам в межах цього експерименту пересаджували серце та нирку, проте невдовзі тварини померли.
Мавпа, яка отримала нирку свині, прожила лише добу, тоді як примат із пересадженим серцем помер через тиждень.
Обстеження мавпи з пересадженою печінкою показало, що в неї об'єм трансплантованого органу значно збільшився. Кровопостачання та функції печінки перебувають в нормі, як і показники життєдіяльності, стверджують учені.
Дослідники наголошують, що успіхи таких експериментів наближають до вирішення проблеми нестачі людських органів для трансплантації.
Нагадаємо, торік учені створили химеру з клітин мавпи і людини для вирощування органів.
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